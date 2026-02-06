Tunis | Report du procès de Lotfi Mraihi

Le procès dans l’affaire d’infractions financières visant le président de l’Union populaire républicaine (UPR), Lotfi Mraihi, a été reporté au 13 mars prochain.

Cette décision a été prise ce vendredi 6 février 2026 par la Chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis qui a également décidé de rejeter la demande de Lotfi Mraihi

Au prochain procès, une accusée sera déférée en état de liberté, dans cette même affaire a fait savoir Mosaïque FM, en citant une source proche du dossier.

Pour rappel, Lotfi Mraihi est accusé dans une affaire liée à des infractions bancaires et financières ainsi que des soupçons de blanchiment d’argent.

