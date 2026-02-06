Sansal déchu de nationalité algérienne | Fausse rumeur ou mauvaise interprétation ?

Contrairement à ce qui a circulé ces derniers jours, Boualem Sansal, 76 ans, n’a pas été déchu de sa nationalité algérienne. L’écrivain franco‑algérien a tenu à clarifier la situation auprès du journal ‘‘Le Matin’’ et de Kamel Bencheikh : « Cette déchéance n’est, à ce stade, qu’une rumeur ».

Selon Sansal, cette information serait née à Alger, une semaine après sa libération, dans certains journaux locaux, avant de se propager rapidement sur les réseaux sociaux. L’écrivain explique qu’il a abordé ce sujet lors d’une rencontre avec des lycéens du 9ᵉ arrondissement de Paris, organisée par Valérie Pécresse, où une journaliste du Figaro, présente à l’événement, a relayé l’information en toute bonne foi.

Cette clarification met un terme à des spéculations qui avaient suscité un émoi international et relancé le débat sur la liberté d’expression et le traitement des intellectuels critiques dans le monde arabe. Boualem Sansal, dont l’œuvre interroge sans concession l’histoire et la politique, demeure donc à la fois Franco‑Algérien et citoyen de son pays natal, malgré les tensions passées avec les autorités algériennes.

Pour l’écrivain, cette affaire rappelle surtout la rapidité avec laquelle les rumeurs peuvent se transformer en «vérités» sur les réseaux sociaux, et l’importance de vérifier l’information avant de l’amplifier.

Djamal Guettala