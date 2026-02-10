Tunis | Report du procès de Seifeddine Makhlouf

Le procès de l’ancien député Al-Karama et avocat Seifeddine Makhlouf, a été reporté par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel militaire de Tunis.

L’audience de l’affaire liée aux événements de l’aéroport a ainsi été reportée au 24 mars prochain, sachant que Makhlouf a été condamné en première instance à une peine de cinq ans de prison ferme.

Cette condamnation a été décidée avec exécution immédiate, les accusations portées contre lui étant liée à l’atteinte à la sûreté de l’État.

Y. N.