Tunis-Marseille  | La CTN ajuste son programme en raison de la météo

En raison des mauvaises conditions météorologiques en Méditerranée, la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a décidé d’ajuster la programmation du navire « Carthage ».

Dans un communiqué, la CTN a précisé que cette modification pour sa traversée prévue du 10 au 12 février 2026, a été décidée en vue de garantir la sécurité et le confort pour ses passagers, s’établit comme suit :

Départ du port de La Goulette, mardi 10 février 2026, à 9h au lieu de 10h

Arrivée au port de Marseille, mercredi 11 février 2026, à 8h au lieu de 12h

Départ du port de Marseille, mercredi 11 février 2026, à 12h au lieu de 16h

Arrivée au port de La Goulette, jeudi 12 février 2026, à 12h au lieu de 18h

