SOCIETETunisie

Tunis-Marseille  | La CTN ajuste son programme en raison de la météo

230 0
10 février 202610 février 2026
Tunis-Marseille  | La CTN ajuste son programme en raison de la météo

En raison des mauvaises conditions météorologiques en Méditerranée, la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a décidé d’ajuster la  programmation du navire « Carthage ».

Dans un communiqué, la CTN a précisé que cette modification pour sa traversée prévue du 10 au 12 février 2026, a été décidée en vue de garantir la sécurité et le confort pour ses passagers, s’établit comme suit :

  • Départ du port de La Goulette, mardi 10 février 2026, à 9h au lieu de 10h
  • Arrivée au port de Marseille, mercredi 11 février 2026, à 8h au lieu de 12h
  • Départ du port de Marseille, mercredi 11 février 2026, à 12h au lieu de 16h
  • Arrivée au port de La Goulette, jeudi 12 février 2026, à 12h au lieu de 18h

Y. N.

Donnez votre avis

Votre adresse email ne sera pas publique.

error: Contenu protégé !!