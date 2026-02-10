Sam Bröcheler présente son premier roman à Tunis

L’Alliance Française de Tunis accueillera, mercredi 11 février 2026 à partir de 18h, une rencontre littéraire autour du premier roman de l’autrice tunisienne Sam Bröcheler, dans le cadre de son forum culturel bimensuel «La Fabrique des Arts».

Publiée en 2025 aux éditions Arcadia Tunisie, l’œuvre intitulée ‘‘Aimer n’a pas suffi…’’ marque l’entrée en littérature de Sam Bröcheler, pseudonyme de Sémia Abdellatif Bröcheler, également connue sous le nom de Sémia Setti.

À travers ce roman, l’autrice explore les thèmes de l’amour, des relations humaines et des trajectoires féminines, en croisant destins intimes et questionnements existentiels.

Née en 1973 à Versailles, d’un père Tunisien et d’une mère Néerlandaise, Sam Bröcheler a grandi entre Paris et Tunis. Après des études de droit, elle se réoriente vers les lettres modernes et enseigne pendant près de trente ans dans le secondaire, notamment dans le gouvernorat de Nabeul. Son parcours nourrit une écriture attentive aux silences, aux ruptures et aux choix de vie.

La rencontre sera animée par Marouène Souab et donnera lieu à un échange avec le public autour du livre, du processus d’écriture et de la place de la littérature francophone en Tunisie.

Ouverte à tous, cette soirée s’inscrit dans la volonté de l’Alliance Française de Tunis de promouvoir la création littéraire contemporaine et de favoriser le dialogue entre auteurs et lecteurs.

Entrée libre.

