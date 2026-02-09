Plus de 5 kg de cocaïne saisis par la douane à Ras Jedir

​Les services de la douane tunisienne ont saisi, ce lundi 9 février 2026, une importante quantité de cocaïne au poste frontalier de Ras Jedir.

​Dans le cadre de la lutte nationale contre le trafic de stupéfiants, les agents de la douane ont intercepté la drogue soigneusement dissimulée dans des cachettes aménagées dans un véhicule portant une plaque d’immatriculation étrangère.

Cinq plaquettes de cocaïne (environ 5,5 kg) ont été saisies et un procès-verbal a été établi à cet effet, ajoute la douane dans son communiqué.

Après consultation du ministère public, le dossier a été transféré aux services de sécurité spécialisés afin de poursuivre l’enquête.

Y. N.