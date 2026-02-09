CULTURETunisieVIDEOS

Projection à l’IFT | « Hamnet », l’inspiration d’un chef d’œuvre universel

9 février 202610 février 2026
L’Institut français de Tunisie (IFT) propose la projection du film Hamnet de Chloé Zhao, qui raconte l’histoire méconnue ayant inspiré le plus grand chef-d’œuvre de Shakespeare.

L’événement est programmé pour ce mercredi 11 février 2025 à 18h à l’Auditorium de l’IFT et les billets (Tarif : 6 DT) sont en vente à l’accueil de l’Institut et en ligne sur son site web.

—- Résumé —-

Angleterre, 1580. Un professeur de latin fauché, fait la connaissance d’Agnes, jeune femme à l’esprit libre. Fascinés l’un par l’autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d’avoir trois enfants.
Tandis que Will tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnes assume seule les tâches domestiques. Lorsqu’un drame se produit, le couple, autrefois profondément uni, vacille. Mais c’est de leur épreuve commune que naîtra l’inspiration d’un chef d’œuvre universel.

Bande-annonce :

