Projection à l’IFT | « Hamnet », l’inspiration d’un chef d’œuvre universel

L’Institut français de Tunisie (IFT) propose la projection du film Hamnet de Chloé Zhao, qui raconte l’histoire méconnue ayant inspiré le plus grand chef-d’œuvre de Shakespeare.

L’événement est programmé pour ce mercredi 11 février 2025 à 18h à l’Auditorium de l’IFT et les billets (Tarif : 6 DT) sont en vente à l’accueil de l’Institut et en ligne sur son site web.

—- Résumé —-



Angleterre, 1580. Un professeur de latin fauché, fait la connaissance d’Agnes, jeune femme à l’esprit libre. Fascinés l’un par l’autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d’avoir trois enfants.

Tandis que Will tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnes assume seule les tâches domestiques. Lorsqu’un drame se produit, le couple, autrefois profondément uni, vacille. Mais c’est de leur épreuve commune que naîtra l’inspiration d’un chef d’œuvre universel.

Bande-annonce :