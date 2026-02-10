Météo | Prévisions pour cette nuit (INM)

Le temps pour cette nuit restera globalement partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire, la vigilance est toutefois de mise au nord, où les nuages se feront plus denses, apportant quelques pluies éparses.

C’est ce qu’indique l’Institut national de la météorologie (INM) en ajoutant que les conditions maritimes demandent de la prudence, particulièrement pour les activités de navigation à cause de vents forts qui souffleront près des côtes.

L’INM ajoute que dans les régions de l’Ouest (Nord et Centre), les minimales oscilleront entre 9°C et 13°C alors que sur le reste du pays, Les températures seront plus douces, étant comprises entre 14°C et 18°C.

Y. N.