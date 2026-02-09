Espérance de Tunis | Christian Bracconi assure l’intérim

​L’Espérance sportive de Tunis (EST) a annoncé que l’entraîneur adjoint français, Christian Bracconi, prendra temporairement la tête de l’équipe première.

Christian Bracconi dirigera l’équipe spécifiquement pour la préparation et la gestion du match contre Petro Atlético, rencontre prévue pour ce samedi.

​La direction du club a profité de ce communiqué pour appeler les supporters à maintenir leur soutien habituel afin d’aider l’équipe à décrocher un résultat positif lors de ce rendez-vous important.

Pour rappel, l’Espérance de Tunis a annoncé hier que Hamdi Meddeb a décidé de mettre fin à la relation contractuelle qui liait le club à Maher Kanzari, ajoutant que la composition du nouveau staff technique sera rapidement communiquée.

Y. N.