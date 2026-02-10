Les créances des pharmacies atteindraient 116 MDT à la fin février 2026   

Selon des données officielles, la valeur totale des sommes dues aux pharmaciens par la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) s’élève à 92,1 millions de dinars tunisiens (MDT) au 6 février 2026, a rapporté Diwan FM.

Ces données financières ont été ont été examinées lors de l’audition de plusieurs cadres et fonctionnaires du ministère des Affaires sociales au sein de la Commission des services et du développement social du Conseil national des régions et des districts (CNRD), le mardi 10 février 2026, afin de déterminer l’échéancier de paiement des prestataires de services de santé, dont les pharmaciens.

Les chiffres présentés ont montré que les dettes à échéance supérieure à 60 jours représentaient la part la plus importante du total des créances, soit 71,9 MDT, tandis que celles à échéance inférieure à deux mois étaient estimées à 20,2 MDT.

Les participants à l’audience ont mis en garde contre une augmentation attendue du volume de ces dettes, qui devraient atteindre, selon des prévisions, 116,5 MDT d’ici la fin de ce mois, dont environ 89 MDT de créances anciennes ayant dépassé 60 jours.

I. B.