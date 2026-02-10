Tunis | Rassemblement devant le tribunal en soutien à Ahmed Souab

La commission de soutien à l’ancien magistrat et avocat Ahmed Souab a appelé à une manifestation de solidarité ce jeudi devant le tribunal de la rue Bab Bnet à Tunis.

​Ce rassemblement prévu ce jeudi 12 février 2026 à 9h coïncide avec la tenue de l’audience en appel dans l’affaire concernant le juriste et avocat, et permettra de réclamer la libération immédiate d’Ahmed Souab et d’appeler au respect du droit à un procès équitable, lit-on dans le communiqué de la défense.

La même source souligne l’importance d’une présence citoyenne pour « défendre la justice et dénoncer la détention d’Ahmed Souab », qui est en détention depuis avril et qui a été condamné en octobre dernier à 5 ans de prison par le tribunal de première instance de Tunis.

Y. N.