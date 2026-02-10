Tunisie | Planification de l’exercice militaire African Lion 2026

Des représentants de la Tunisie, des États-Unis, de la France et de l’Italie se sont réunis à Tunis du 21 au 24 janvier pour la dernière réunion de planification de la partie tunisienne d’African Lion 2026, l’exercice militaire régional prévu du 20 avril au 8 mai 2026 en Tunisie, au Maroc, au Ghana et au Sénégal.

Selon un communiqué de l’armée américaine, «mené par la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine pour l’Afrique (Setaf-AF), pour le compte du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom), cet exercice vise à renforcer les capacités de sécurité collective des États-Unis, des nations africaines et de leurs alliés internationaux.»

«L’objectif principal d’African Lion 26 est d’améliorer la préparation opérationnelle conjointe, l’interopérabilité multinationale et de renforcer les partenariats stratégiques dans une région cruciale», a déclaré le lieutenant-colonel Corbett Baxter, officier de planification d’AL26, ajoutant que «des partenariats solides et durables sont essentiels pour lutter contre les groupes terroristes et les acteurs malveillants, tout en promouvant des intérêts de sécurité internationale communs.»

Pour la deuxième année consécutive, la composante tunisienne d’AL26 accueillera un important contingent d’unités des forces spéciales italiennes et françaises. Celles-ci travailleront en étroite collaboration avec leurs homologues tunisiens pour mener des opérations aéroportées, des exercices de tir réel, ainsi que des opérations conjointes de ciblage et d’exploitation de sites, en s’appuyant sur les ressources américaines en matière de renseignement et de déminage.

L’Africom se félicite de la participation active des alliés européens, qu’elle considère comme essentielle à la pérennité de l’exercice.

«AL26 représente un investissement stratégique pour la sécurité et la stabilité de la région», a déclaré Baxter. Et d’ajouter : «L’entraînement que nous menons avec nos partenaires et alliés nous permet d’être collectivement préparés à répondre aux crises, quel que soit le type de conflit.»

African Lion 2026 se déroulera du 20 avril au 8 mai au Maroc, en Tunisie, au Ghana et au Sénégal. Cette année, l’exercice mobilise plus de 5 600 militaires issus de plus de 30 nations, a annoncé l’armée américaine sur son site web officiel.