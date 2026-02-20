Ramadan 2026 en Tunisie | Les horaires du jeûne (Détails par région)

Le ministère des Affaires religieuses a rendu public le calendrier officiel des horaires d’Al-Imsak (début du jeûne) et d’Al-Iftar (rupture du jeûne) pour le mois de Ramadhan 2026, dont le coup d’envoi a été donné jeudi dernier
Ci dessous les détails pour les différentes régions du pays, soit les 24 gouvernorats :
Tunis
Ariana
Manouba
Ben Arous
Bizerte
Zaghouan
Nabeul
Siliana
Jendouba
Kef
Béjà
Sousse
Monastir
Mahdia
Kairouan
Sfax
Sidi Bouzid
Kasserine
Gafsa
Gabès
Médenine
Tozeur
Kébili
Tataouine
