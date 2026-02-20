Ramadan 2026 en Tunisie | Les horaires du jeûne (Détails par région)

Le ministère des Affaires religieuses a rendu public le calendrier officiel des horaires d’Al-Imsak (début du jeûne) et d’Al-Iftar (rupture du jeûne) pour le mois de Ramadhan 2026, dont le coup d’envoi a été donné jeudi dernier

Ci dessous les détails pour les différentes régions du pays, soit les 24 gouvernorats :

Tunis

Ariana

Manouba

Ben Arous

Bizerte

Zaghouan

Nabeul

Siliana

Jendouba

Kef

Béjà

Sousse

Monastir

Mahdia

Kairouan

Sfax

Sidi Bouzid

Kasserine

Gafsa

Gabès

Médenine

Tozeur

Kébili

Tataouine