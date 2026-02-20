Affaire Jilani Daboussi | 12 ans après, l’heure de vérité approche

En réponse à la demande de la défense, la Chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis a décidé, ce vendredi 20 février 2026, de reporter l’examen de l’affaire sur le décès de l’ancien député Jilani Daboussi.

Le tribunal a toutefois tenu à poser un cadre strict en avertissant les avocats qu’il s’agissait du dernier report accordé et que passé ce délai, la Cour procédera aux plaidoiries finales avant le prononcé du verdict prévu pour le mardi 27 février courant.

Cette affaire implique plusieurs dirigeants politiques notamment du parti islamiste Ennahdha, tels Mondher Ounissi et Noureddine Bhiri, ainsi qu’un ancien médecin de la prison civile de la Mornaguia et un ancien procureur général retraité de la Cour d’appel de Tunis.

Pour rappel, Jilani Daboussi avait été emprisonné au lendemain de la révolution de 2011 et poursuivi dans des affaires de corruption. En prison son état s’était fortement dégradé d’autant qu’il souffrait de plusieurs maladies chroniques dont une insuffisance rénale nécessitant des séances de dialyse. Quelques heures après avoir bénéficié d’une liberté provisoire, il rendra l’âme chez lui.

Le collectif de défense et la famille Dabboussi dénoncent depuis des années des négligences médicales et des violations des droits humains durant sa détention et pointent du doigt le parti Ennahdha dans cette affaire.

Y. N.