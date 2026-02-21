France – Algérie | «Pas de réconciliation sans vérité»

Il n’a pas mâché ses mots. Benjamin Stora a publiquement critiqué France Info après la diffusion d’un reportage qui, selon lui, a dénaturé le sens de son intervention sur la mémoire coloniale, réduisant son propos à quelques secondes au profit d’un certain influenceur, Amir Dz. (Photo : Crânes de résistants algériens tués au XIXe siècle par l’armée française et conservés au Musée de l’Homme à Paris).

Invité pour parler d’histoire — la guerre d’indépendance, les essais nucléaires dans le Sahara, les crânes de résistants algériens conservés dans les musées français — l’historien s’est retrouvé noyé dans un sujet centré sur Amir Dz. Une «faute éthique grave», dénonce-t-il, estimant que l’on ne peut pas traiter un contentieux historique majeur comme un simple élément de décor médiatique.

L’entretien avait pourtant été tourné au Musée de l’Homme, lieu hautement symbolique où reposent encore des restes de combattants algériens exécutés durant la conquête coloniale. Le contraste entre la solennité du lieu et la légèreté du montage final n’a pas échappé à Stora, qui y voit le symptôme d’un malaise plus profond dans le traitement médiatique des relations franco-algériennes.

Sur France Info, il a appelé à «élever le niveau» et à sortir des polémiques faciles. Pour lui, la réconciliation entre la France et Algérie ne pourra se construire que sur des actes : reconnaissance des crimes coloniaux, restitution d’objets symboliques, poursuite du travail d’identification des crânes, mise en œuvre des recommandations remises en 2021 au président Emmanuel Macron.

Cinq ans plus tard, le constat est amer : peu de mesures ont été concrètement appliquées, tandis que les relations bilatérales s’enlisent dans une crise que Stora juge parmi les plus graves depuis l’indépendance.

Au-delà de l’incident médiatique, l’affaire révèle une question plus large : la France est-elle prête à regarder en face son histoire coloniale avec l’Algérie ? Pour l’historien, la réponse ne peut venir ni des plateaux en quête de buzz ni des raccourcis sensationnalistes, mais d’un travail politique courageux, constant et assumé.

Djamal Guettala

Voir vidéo.