Affaire Ahmed Souab | Appel à la mobilisation pour la 2e audience en appel

Alors que le dossier de l’ancien magistrat et avocat Ahmed Souab revient devant la justice ce lundi 23 février 2026, son comité de soutien appelle à un rassemblement massif devant le tribunal pour réclamer sa libération.

À l’occasion de la deuxième séance du procès en appel, le comité de soutien a lancé cet appel adressé à la société civile, aux professionnels du droit et aux défenseurs des libertés afin de se rassembler lundi 23 février 2026, dès 9h00 à la rue Bab Bnat.

Ce rassemblement de soutien à Ahmed Souab vise à dénoncer les conditions de détention de cet ancien juge condamné en première instance à cinq ans de prison et à exiger l’application stricte des garanties d’un procès équitable et a réclamer sa libération .

Pour les organisateurs, cette mobilisation dépasse le cas individuel de Me Souab, mais elle s’inscrit dans une « lutte globale pour l’indépendance de la justice et vise donc également à exprimer un soutien au droit, à la justice et à l’équité ainsi qu’à défendre le principe fondamental du procès équitable ».

Y. N.