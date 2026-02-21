Mme Ounissi raconte la journée d’une épouse de prisonnier politique

Rahma Laâbidi est l’épouse du Dr Mondher Ounissi, président par intérim du parti Ennahdha, poursuivi en justice et détenu depuis septembre 2023 dans le cadre de l’affaire de feu Dr Jilani Daboussi, ancien député, mort en prison en mai 2014. Dans un poste Facebook, publié vendredi 20 février 2026, et que nous traduisons ci-dessous, Mme Ounissi raconte une journée de sa vie d’épouse de prisonnier politique… Et attire l’attention des autorités pénitentiaires sur la détérioration de l’état de santé de son époux.

«La journée a été longue, entre le tribunal et la prison d’Oudhna.

«Je l’ai d’abord vu au tribunal, le visage marqué par la fatigue. Après l’audience, je me suis précipitée à la prison, le cœur battant à tout rompre. Je suis même arrivée avant lui…

«Nous avons seulement parlé de son état de santé. Le professeur Mondher Ounissi souffre toujours d’un taux élevé de créatinine et craint d’atteindre le stade de la dialyse, et il sait de quoi il parle. Il connaît mieux que quiconque son état de santé…

«Vous lui avez volé sa liberté… Ne lui volez pas aussi sa santé. Donnez-lui les soins dont il a besoin avant qu’il ne soit trop tard.

«Les soins de santé sont un droit, pas un privilège.

«Liberté pour le professeur Mondher Ounissi.

«Liberté pour les détenus.»

Rappelons que Dr Ounissi est un spécialiste en médecine interne. Il a exercé à l’Hôpital Charles-Nicolle de Tunis et a été impliqué dans la recherche sur la transplantation rénale.

C’est en cette qualité qu’il avait la charge et la responsabilité du Dr Daboussi, avec d’autres personnes, dont l’ancien ministre de la Justice, Noureddine Bhiri, poursuivi lui aussi dans la même affaire.

Ironie de l’histoire, durant la période de son incarcération (2011-2014), feu Dr Daboussi souffrait d’une insuffisance rénale et était soumis à des séances de dialyse en prison. Sa famille accuse les autorités de l’époque de ne pas l’avoir fait bénéficier des soins que nécessitait sa maladie chroniques.

L’examen du dossier a été à nouveau reporté au 27 février 2026.

I. B.