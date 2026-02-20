Disponible en librairie à partir de cette semaine, ‘‘Les Algériens en Tunisie : du communautarisme au nationalisme (1871-1962)’’ de Jamel Haggui paraît dans la collection Tunisie plurielle des éditions Santillana. L’ouvrage s’inscrit dans la continuité d’une série dédiée à l’exploration des communautés et minorités ayant marqué l’histoire tunisienne.

À travers près d’un siècle d’histoire, de 1871 — année du soulèvement des Mokrani en Algérie — jusqu’à l’indépendance de 1962, l’auteur retrace le parcours des Algériens installés en Tunisie. En s’appuyant sur un vaste corpus d’archives tunisiennes, françaises et algériennes, il met en lumière l’évolution de ces communautés d’abord structurées sur des bases régionales, villageoises ou religieuses, vers une conscience politique affirmée.

Le livre montre comment ces hommes et ces femmes ont traversé les grands enjeux politiques, économiques et identitaires de leur temps, participant aux dynamiques nationalistes et à l’histoire maghrébine dans sa dimension transfrontalière. Ils apparaissent non plus comme une présence marginale, mais comme des acteurs à part entière d’une mémoire partagée entre l’Algérie et la Tunisie.

Dirigée par le professeur Habib Kazdaghli, la collection Tunisie plurielle poursuit ainsi son travail de mise en lumière des trajectoires oubliées et des héritages multiples qui composent le passé tunisien.

Jamel Haggui, né en 1971 à Kasserine, est spécialiste de l’histoire des migrations maghrébines. Titulaire d’un doctorat en histoire (cotutelle Tunis 1 – Toulouse-II Le Mirail, 2010), il a consacré ses recherches aux relations algéro-tunisiennes et publié plusieurs travaux sur la présence algérienne en Tunisie.

Une présentation suivie d’une séance de dédicace est prévue le 24 février 2026 à 21h00, dans le cadre d’une nuit ramadanesque à la Librairie El Kitab Mutuelleville, Tunis.

Djamal Guettala