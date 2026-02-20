Banderole sexiste et propos obscènes dans un lycée | 13 élèves sanctionnés

La direction du lycée secondaire Ibn Abi Dhiaf a, décidé, suite à un conseil de discipline réuni en urgence, de sanctionner 13 élèves après la diffusion virale d’une photo les montrant brandir une banderole aux propos obscènes et insultants envers leurs camarades de classe féminines.

Ces derniers ont été lourdement sanctionnés avec des renvois définitifs décidés à l’encontre de six élèves , dont un qui a par ailleurs proféré des menaces et des insultes à l’encontre de la direction et des enseignants sur la page officielle du lycée.

D’autre part, sept autres élèves impliqués ont écopé d’exclusions temporaires allant de 10 à 15 jours.

On notera que selon une source citée par Mosaïque FM, les parents des élèves concernés ont appelé à un assouplissement des sanctions, invoquant l’absence de précédents disciplinaires et, surtout, l’approche cruciale des épreuves du Baccalauréat.

Ils espèrent une révision des renvois définitifs qui compromettent lourdement l’avenir scolaire de leurs enfants.

Y. N.