Météo-Tunisie | Des températures en baisse cette nuit

Les températures seront en baisse cette nuit dans la plupart des régions du pays, annonce l’Institut national de la météorologie (INM) ce vendredi 20 février 2026.

Des pluies éparses sont attendues sur l’extrême nord-ouest du pays, ajoute l’INM en précisant que des nuages passagers sont prévus sur la majeure partie du pays.

Le vent soufflera fort, en particulier à proximité des côtes et sur les hauteurs, ajoute encore la même source.

Pour les températures, une baisse est prévue avec des minimales variant entre 4 et 9°C dans les zones ouest du Nord et du Centre et entre 10 et 14°C ailleurs.

