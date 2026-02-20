Ramadan | Le jeûne n’est pas déconseillé aux hypertendus équilibrés  

Aussi surprenant que cela puisse paraître à première vue, le jeûne du mois de ramadan n’est pas formellement déconseillé aux patients atteints de tension artérielle et dont la tension est équilibrée, indique Dr Faouzi Addad, professeur de cardiologie, dans le poste Facebook reproduit ci-dessous.

Une méta-analyse incluant plus de 3 000 participants montre, en effet, que le jeûne peut induire une baisse modérée mais significative de la pression artérielle, de l’ordre de : −3 mmHg pour la systolique et de −2 mmHg pour la diastolique.

Cette amélioration est observée aussi bien chez les sujets sains que chez les patients hypertendus bien équilibrés.

Certaines études montrent des variations minimes, ce qui rappelle que l’effet dépend beaucoup de l’alimentation, du sommeil et du respect du traitement.

Enseignements pour les praticiens :

Le jeûne est généralement bien toléré chez l’hypertendu stable avec traitement maintenu. Il convient, cependant :

– d’adapter si possible les prises médicamenteuses en schéma simple (une ou deux prises) ;

– et de surveiller les patients âgés ou polymédiqués les premiers jours.

L’amélioration tensionnelle semble en partie indépendante de la perte de poids.

Conseils pour les patients et citoyens :

– bien s’hydrater entre l’iftar et le souhour,

– limiter le sel et les repas très riches après la rupture du jeûne ;

– éviter les excès de caféine le soir ;

– continuer la prise des médicaments selon l’avis médical ;

– une marche légère après l’iftar aide à stabiliser la tension.

Au final, le ramadan peut agir comme une véritable réinitialisation cardiovasculaire, à condition que le jeûne soit accompagné d’un mode de vie équilibré et d’un suivi médical adapté.