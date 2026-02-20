Soirée de lectures | « Écriture et mémoire » à la librairie Al Kitab

Dans le cadre de la 3ᵉ édition des ateliers d’écriture « Ailleurs », et en partenariat avec la librairie Al Kitab, l’Institut français de Tunisie invite à une soirée de lectures autour d’extraits de textes en lien avec la thématique de cette édition « L’écriture et la mémoire ».

Animée par l’écrivain Mouha Harmel, accompagné du collectif Ailleurs, cette soirée se veut un moment de partage et de découverte, destiné aux lectrices, aux lecteurs et à toutes les personnes passionnées par la littérature.

Le rendez-vous est donné pour ce samedi 28 février de 20h30 à 23h à la librairie Al Kitab – Mutuelleville et l’entrée est libre dans la limite des places disponibles.