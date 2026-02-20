A la redécouverte des couleurs perdues de la Tunisie romaine

Au-delà des mosaïques, un patrimoine moins visible et plus fragile, celui des enduits peints de la Tunisie romaine, revient au centre de la recherche grâce à une collaboration académique entre l’Italie et la Tunisie. (Photo: Site de Thanae ou Thyna, près de Sfax).

C’est ce qui ressort du bilan du cycle de rencontres organisées à Tunis par la professeure Antonella Coralini (Département d’histoire, de culture et de civilisation, Alma Mater Studiorum – Université de Bologne, Italie), dans le cadre d’un programme d’internationalisation soutenu par des fonds PNRR qui marque une nouvelle étape dans la coopération scientifique entre les deux rives de la Méditerranée.

Grâce à la collaboration avec l’Université de Tunis El Manar (UTM), peut-on lire dans un communiqué de l’Alma Mater Studiorum, les trois rencontres à Tunis ont représenté une occasion privilégiée d’échange et de réflexion pour les enseignants, les chercheurs et les étudiants d’Italie et de Tunisie : au centre de l’attention, les formes d’habitation des élites, la présence des dieux dans les villes et la peinture murale, avec de nombreux cas d’étude provenant d’Italie, Pompéi jouant un rôle de premier plan.

C’est précisément sur les murs peints de la Tunisie romaine que la professeure Coralini, directrice du Centre interuniversitaire d’études sur la peinture antique et responsable d’importants projets de recherche en partenariat entre l’Alma Mater Studiorum et l’Institut national du patrimoine (INP), s’est engagée depuis 2025 dans un ambitieux programme d’étude et de valorisation des matériaux conservés dans les musées de Carthage et du Bardo.

De juillet à décembre dernier, l’équipe qu’elle codirige avec Nesrine Nasr (INP) a déjà réalisé une extraordinaire «fouille dans les archives» des deux musées. Une équipe multidisciplinaire a analysé des centaines de caisses remplies de fragments de plâtre peint, révélant un patrimoine dont le raffinement n’a rien à envier aux célèbres exemples de Pompéi.

«Les analyses ont révélé l’utilisation de pigments rares et coûteux, comme le rouge cinabre», explique le professeur Coralini. Les recherches ont mis au jour des décorations qui allient les canons impériaux au goût local : scènes mythologiques, divinités, héros et jardins luxuriants.

Parmi les découvertes les plus fascinantes, citons l’étude du plafond de la chambre à coucher d’une domus de Thaenae ou Thyna (près de l’actuelle Sfax).

I. B.