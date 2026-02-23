La Tunisie présente au Salon de l’agriculture à Paris

L’Ambassadeur de Tunisie en France, M. Dhia KHALED, a inauguré, le 22 février 2026, le pavillon tunisien au Salon International de l’Agriculture , qui se tient du 21 février au 1er mars 2026 à Paris.

Composé d’une vingtaine d’entreprises tunisiennes, le pavillon national est organisé par l’APIA – Agence de Promotion des Investissements Agricoles, en collaboration avec le @Groupement Interprofessionnel des Légimes (GIL), le Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFruits) et le Groupement Interprofessionnel des Dattes (GID).

Le pavillon présente des produits agricoles et agroalimentaires tunisiens de qualité et disposant d’un fort potentiel à l’exportation vers les marchés français et internationaux.

À cette occasion, l’Ambassadeur s’est félicité du retour de la participation tunisienne au SIA, en soulignant les perspectives prometteuses que cet évènement d’envergure offre pour consolider davantage les exportations agricoles et agroalimentaires tunisiennes, aussi bien vers la Franceque sur les marchés internationaux.

Le Salon International de l’Agriculture est considéré comme l’un des rendez-vous internationaux les plus importants dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des industries de transformation. Il accueille chaque année près de 650 000 visiteurs, dont des professionnels, des investisseurs et un large public.

Le pavillon tunisien fait l’objet d’un vif intérêt du public et enregistre une grande affluence de la part des professionnels du secteur agricole et agroalimentaire, témoignant ainsi de l’attractivité et de la diversité de l’offre tunisienne.

Communiqué