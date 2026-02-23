Tunisie | Me Ahmed Souab libéré

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme à la Cour d’appel de Tunis a décidé d’alléger la peine visant Ahmed Souab à 10 mois de prison.

Pour la deuxième accusation, la Cour d’appel a décidé une peine de deux ans avec sursis tout en annulant la mesure de contrôle administratif qui avait été décidée à l’encontre de l’avocat et ancien juge.

Ahmed Saoub est donc libre après avoir été placé en détention depuis avril dernier et écopé d’une peine de 5 ans de prison en première instance.

Y. N.