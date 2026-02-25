Layali Ramadan | Atelier de séances de bibliothérapie

Dans le cadre de Layali Ramadan et de la Journée mondiale des femmes, la médiathèque de l’IFT propose trois séances de bibliothérapie autour du récit Mon vrai nom est Elisabeth d’Adèle Yon (éditions du Sous-Sol, 2025).

À travers une écriture intime, l’autrice interroge l’identité, la mémoire familiale et les transmissions silencieuses. Entre récit personnel et enquête, le texte ouvre un espace de réflexion et de résonance.

Conçu et animé par Farah Sayem, coordinatrice du réseau des médiathèques de l’IFT, l’atelier mêlera lecture partagée, écriture créative et échanges, dans un cadre bienveillant attentif aux émotions suscitées par le texte.

Inscription gratuite et obligatoire : farah.sayem@institutfrancais-tunisie.com (Un mail de confirmation sera envoyé avant la première séance.)

Atelier proposé dans le cadre du projet Library Of Emotions (LOE), lancé par l’IFT et cofinancé par l’Union Européenne.