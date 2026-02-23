Libération de Me Souab | L’OMCT exprimé son «immense soulagement»

L’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) a commenté ce lundi 23 février 2026, la libération de l’avocat et ancien juge Ahmed Souab a été libéré à l’issue de son procès en appel.

L’OMCT a exprimé son « immense soulagement » face à ce verdict en réaffirmant sa pleine solidarité avec Me Souab et sa famille, tout en rappelant un principe fondamental : « nul ne doit être poursuivi ou condamné pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression ».

Cette libération met fin à une mobilisation intense de la société civile, portée par le mot d’ordre « #free_ahmed_souab » et pour l’OMCT, ce dénouement souligne « l’urgence de protéger les voix critiques et les défenseurs des droits humains contre toute forme de harcèlement judiciaire ».