Seifeddine Makhlouf reste en détention

L’ancien député de la coalition radicale Al-Karma, Seifeddine Makhlouf, devra rester en détention après la décision prise par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis.

Celle-ci a en effet décidé, ce mardi 24 février 2026, de rejeter la demande de libération de Makhlouf, tout en reportant l’examen de l’affaire le visant au mois prochain.

Pour rappel Seifeddine Makhlouf a fait l’objet d’une condamnation à cinq ans de prison ferme, prononcée par contumace pour des accusations liées au complot contre la sûreté de l’État.

Y. N.