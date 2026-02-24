Soirée ramadanesque astronomique à la Cité des sciences de Tunis

A l’occasion de l’alignement des planètes, la Cité des sciences à Tunis (CST) organise, le vendredi 27 février 2026, une soirée ramadanesque astronomique.

Sous le thème « Alignement des planètes » la soirée débutera à partir de 20h30 avec un riche programme :

Une conférence : « Opposition, Conjonction et Alignement des planètes »

Une présentation fascinante des différentes configurations et positions particulières des planètes, lors de leur révolution autour du Soleil ;

Observation astronomique : À travers les télescopes installés sur le site, les participants pourront observer la Lune, et la planète géante Jupiter avec ses satellites, pour une expérience céleste inoubliable.

Une soirée alliant science, découverte et émerveillement, offrant une opportunité d’admirer un spectacle époustouflant d’une grande beauté astronomique, formé par les quatre planètes les plus notables et la Lune !

Y. N.