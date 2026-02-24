Dr Noura Barbouche tire sa révérence

Le Conseil régional de l’ordre des médecins du Nord-Ouest a annoncé avec tristesse le décès de Dr Noura Barbouche, survenu hier, lundi 23 février 2026.

Dans une note diffusée ce mardi 24 février, l’Instance régionale a tenu à saluer la mémoire de leur consœur : Ce communiqué exprime la douleur de toute une profession face à la perte d’une figure dévouée au service de la santé dans la région du Nord-Ouest en général et au Kef en particulier.

L’Ordre régional a ainsi présenté ses condoléances à la famille et aux proches de Dr Barbouche ainsi qu’à l’ensemble de ses confrères et consœurs qui ont partagé son parcours professionnel.

Ces derniers ont par ailleurs publié des messages poignants sur les réseaux sociaux, témoignant de l’estime dont elle jouissait auprès de ses pairs et de ses patients.

Y. N.