Saadia Mosbah | L’élan de solidarité s’intensifie avant l’audience du 26 février

Différentes associations de la société civile apportent leur soutien à Saadia Mosbah, présidente de l’association Mnemty, et appellent à sa libération, deux jours avant son audience prévue ce mardi 26 février 2026.

Si les autorités mettent en avant des accusations d’ordre financier, les collectifs de défense et les soutiens de Saadia Mosbah dénoncent une absence de preuves publiques tangibles, estimant que l’instruction a été menée exclusivement à charge et qu’aucun élément solide n’est venu étayer les soupçons initiaux durant les mois d’enquête.

Les associations qui soutiennent la présidente de Mnemty engagée dans lutte antiraciste, pointent aussi du doigt ce qu’ils ont qualifié d’instrumentalisation de la justice en vue d’intimider les acteurs de la société civile et isoler ceux qui militent pour les droits des minorités .

Des appels à la solidarité et la libération de Saadia Mosbah se poursuivent et s’intensifient, réclamant également l’abandon des charges à son encontre et « espérant ainsi un signal fort pour l’indépendance de la justice et le respect des libertés fondamentales en Tunisie».

Y. N.