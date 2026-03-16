Météo en Tunisie | Une nuit fraîche et pluvieuse en perspective

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), les conditions climatiques resteront instables sur une grande partie du pays pour cette nuit.

L’INM annonce la poursuite des précipitations sur le Nord, le Centre et le Sud-Est. Ces pluies seront temporairement orageuses et localement intenses, particulièrement dans l’extrême Nord-Ouest ainsi que sur les régions côtières de l’Est, où des chutes de grêle sont attendues dans certaines zones localisées.

Cette nuit sera également marquée par un vent, qui soufflera fort près des côtes, sur le Centre et les hauteurs ainsi que par une baisse des températures.

En effet, les minimales nocturnes vont varier entre 5°C et 10°C sur les hauteurs de l’Ouest et entre 11°C et 15°C dans les autres régions du pays.

Y. N.