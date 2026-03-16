Tunisie | La Poste annonce l’ouverture nocturne de 127 bureaux les 17 et 18 mars

​Afin de faciliter les transactions financières à l’approche de l’Aïd al-Fitr, la Poste Tunisienne met en place un dispositif exceptionnel : 127 bureaux ouvriront leurs portes en soirée pour répondre à l’affluence des citoyens.

​Dans un communiqué publié ce lundi, la Poste Tunisienne a annoncé l’instauration d’une séance de travail nocturne exceptionnelle pour les mardi 17 et mercredi 18 mars 2026 ​pour permettre aux citoyens d’effectuer leurs opérations postales et financières en toute sérénité.

Cette mesure exceptionnelle concerne 127 bureaux de poste répartis sur l’ensemble du territoire national avec des horaires adaptés au mois de Ramadan, soit de 20h15 à 23h00.

​Cette initiative intervient durant la dernière semaine du mois de Ramadan, une période traditionnellement marquée par une forte activité commerciale et financière et coïncide par ailleurs avec le versement anticipé des pensions de retraite (CNSS et CNRPS), initialement prévu à des dates ultérieures.

Y. N.