Flottille Al-Soumoud | Sept mandats de dépôt

La justice a émis, ce lundi 16 mars 2026, sept mandats de dépôt à l’encontre de membre de le la coordination tunisienne de la flottille Al-Soumoud.

C’est ce qu’annonce la coordination sur sa page facebook, en précisant que les mandats de dépôt concernent Wael Naouar et son épouse Jawaher Channa, Mohamed Amine Bennour, Nabil Channoufi, Sana Msahli, Ghassen Boughdiri et Ghassen Henchiri.

Selon la défense cette décision judiciaire a été prise sans audition des concernés, qui sont désormais placés en détention provisoire, alors que l’enquête se poursuit.

Pour rappel, le Pôle judiciaire économique et financier a ordonné l’ouverture d’une enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent, escroquerie et détournement de fonds, visant des membres de la flottille Al-Soumoud.

Y. N.