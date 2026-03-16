Nouvelle affaire pour Ghazi Karoui | Procès reporté

La justice a décidé, ce lundi 16 mars 2026, de reporter l’examen d’une nouvelle affaire de corruption visant l’homme d’affaires et ancien député Ghazi Karoui.

Le tribunal de première instance de Tunis a motivé ce report par la nécessité de finaliser les expertises judiciaires ordonnées précédemment, précise une source citée par Mosaïque FM, sachant que Ghazi Karoui, ainsi qu’un autre accusé, font face à de graves chefs d’accusation, notamment blanchiment d’argent, malversations administratives et corruption financière.

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Ce dossier s’ajoute à une liste déjà longue de déboires judiciaires pour les frères Karoui. Pour rappel, ces derniers qui sont en fuite, viennent d’être condamnés par contumace à 12 ans de prison ferme avec exécution immédiate.

Y. N.