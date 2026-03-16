Qatar-Tunisie | Programmation de vols de rapatriement jusqu’au 28 mars

Dans un communiqué publié ce lundi 16 mars 2026, l’ambassade de Tunisie à Doha a annoncé la programmation prochaine de plusieurs vols de rapatriement.

Suite à des concertations régulières avec les services compétents de la compagnie Qatar Airways, l’ambassade informe la communauté tunisienne que des vols seront planifiés jusqu’au 28 mars 2026.

Cette initiative vise à assurer le retour des citoyens tunisiens encore bloqués au Qatar suite à des visites familiales ou touristiques ainsi qu’à offrir une possibilité aux Tunisiens résidents souhaitant regagner le pays durant la période à venir.

L’ambassade a toutefois tenu à préciser que ces vols conservent un caractère exceptionnel. Le rétablissement du programme régulier de Qatar Airways reste suspendu à une décision officielle de reprise, une fois que la situation sera totalement revenue à la normale.

Les voyageurs concernés sont invités à se rapprocher des services de l’ambassade pour plus de détails sur les modalités de réservation.

Y. N.