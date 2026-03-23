ONSR | Hausse de la mortalité sur les routes tunisiennes

Le bilan de l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) pour le début de l’année 2026 révèle une hausse de la mortalité sur les routes tunisiennes. s, elle, est en augmentation.

le nombre d’accidents et de blessés est en recul, la mortalité sur les routes, elle, est en augmentation.

Du 1er janvier au 22 mars 2026, la route a coûté la vie à 248 personnes, contre 238 à la même période l’an dernier, précise le bilan de l’ONSR, en indiquant que le week-end dernier n’a pas fait exception, avec neuf accidents recensés, causant le décès de 2 personnes et faisant 17 blessés.

Les chiffres de l’ONSR soulignent toutefois une tendance positive concernant le nombre d’accidents, qui est passé de 1236 en 2025 à 861 cette année. Cette tendance à la baisse se reflète également sur le nombre de blessés, qui est passé de 1580 à 1120 sur la même période, soit une réduction de 29,11 %.

L’analyse des causes des accidents pointe des comportements récurrents au volant, en particulier l’inattention et le manque de vigilance, à l’origine de 224 accidents (26 %), l’excès de vitesse qui arrive en seconde position avec 209 accidents (24,27 %), suivi par la traversée imprudente (12,5 %) et le non-respect de la priorité (8,83 %).

Cependant, si l’on observe la mortalité, la vitesse est le facteur le plus meurtrier, souligne encore l’ONSR, qui rappelle la nécessité d’une vigilance constante sur les routes.

Y. N.