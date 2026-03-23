Météo | Pluies éparses et fraîcheur attendues cette nuit

​Le temps restera instable sur l’ensemble de la Tunisie pour cette nuit, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

​Le ciel sera parfois très nuageux sur la plupart des régions et des pluies éparses, prenant localement un caractère orageux, sont attendues dans le Centre et le Sud du pays. Ces précipitations devraient ensuite s’étendre aux côtes Nord durant la nuit.

L’INM, des vents soufflant relativement fort sont aussi prévus dans le Sud du pays, tandis qu’ils seront modérés ailleurs.

Quant aux températures nocturnes annoncées, celles-ci vont varier entre 8°C et 13°C au nord et au centre et entre 13°C et 17°C ailleurs . Elles vont atteindre 6°C sur les hauteurs.

Y. N.