France | Le décès de Lionel Jospin laisse une gauche déchirée   

Lionel Jospin, l’ancien Premier ministre socialiste (1997-2002), artisan de la gauche plurielle, est mort ce lundi 23 mars 2026, à l’âge de 88 ans, a annoncé l’AFP, en citant sa famille. Il était affaibli depuis plusieurs années par la maladie, qui finalement l’aura emporté.

La mort de l’homme de l’union des gauches résonne dans le contexte singulier des déchirements de la gauche au lendemain de l’annonce des résultats des élections municipales sur les alliances qu’elle doit (ou pas) mener, notamment avec le parti de l’ancien dirigeant socialiste et actuel leader de La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélonchon.

Né en 1937 à Meudon, Lionel Jospin a d’abord suivi un parcours d’excellence, passant par Sciences Po Paris puis l’ENA. Sa formation intellectuelle et sa rigueur ont souvent été soulignées, unanimement, à gauche comme à droite. Et lui a permis de marquer profondément le Parti Socialiste sous la direction de François Mitterrand et de devenir une figure majeure du paysage politique français, notamment pendant les cinq années qu’il a passé à la tête du gouvernement.

Ayant mené le PS à la victoire lors des législatives anticipées de 1997, il est devenu le Premier ministre d’une cohabitation longue et complexe avec la Droite menée par le président Jacques Chirak.

Pendant son mandat, Jospin a mis en place des réformes marquantes comme les 35 heures ou le Pacs, tout en bénéficiant d’une conjoncture économique favorable. Il incarnait une forme de socialisme réaliste et rigoureux.

Sa trajectoire politique s’est brutalement arrêtée au soir du 21 avril 2002. Son élimination dès le premier tour de l’élection présidentielle face à Jean-Marie Le Pen a constitué un véritable traumatisme politique, pour lui comme pour la gauche. Sa décision immédiate de se retirer de la vie politique active a été perçue comme un geste de dignité et de responsabilité. Mais avait aussi beaucoup déçu.

Par la suite, Lionel Jospin est resté une voix écoutée, s’exprimant ponctuellement sur les enjeux de société et la vie de son parti, sans jamais chercher à revenir au premier plan. L’image qu’il laisse est celle d’un homme d’État intègre, droit dans ses bottes, qui aura tenté de concilier conviction et pragmatisme au sommet de l’État.

I. B. (avec AFP).