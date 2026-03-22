Tunis | Trois ans de prison pour des voleuses à l’étalage

Le tribunal correctionnel de Tunis a condamné, jeudi 19 mars 2026, un gang de trois femmes, spécialisé dans le vol à l’étalage, à trois ans de prison.

Les prévenus profitaient de l’inattention des commerçants, distraits par les clients, pour dissimuler la marchandise volée sous leurs vêtements, rapporte Diwan FM en citant une source judiciaire.

D’après le dossier, les prévenues ont déjà été condamnées pour vol et ont purgé des peines cumulées de plus de six ans de prison pour des faits similaires. À leur sortie de prison, elles ont repris leurs activités délictuelles.

I. B.