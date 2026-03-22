Tunis | Le dealer Sar’oufa sous les verrous

On le surnomme Sar’oufa. C’est un trafiquant de stupéfiants sous toutes leurs formes. Il opérait même auprès des collégiens et des lycéens. Il a été arrêté hier soir, samedi 21 mars 2026, à son domicile sis au quartier de Jebel Lahmar, à la lisière nord de Tunis.

Lors de la perquisition effectuée à son domicile par les agents de la police judiciaire d’El Omrane, on a saisi d’importantes quantités de résine de cannabis (hachich) et une balance électronique.

Après consultation du parquet de Tunis, un mandat d’arrêt a été émis à son encontre, rapporte Mosaïque FM.