Saisie de 402 tonnes d’aliments impropres à la consommation durant Ramadan

​Dans le cadre du programme de contrôle des produits alimentaires mis en place pour le mois de Ramadan, l’Instance Nationale de la Sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a dévoilé le bilan des opérations menées dans les différentes régions du pays.

​Depuis le début du mois de Ramadan, les équipes de contrôle ont déployé un effort soutenu, avec une moyenne de 105 équipes mobilisées quotidiennement sur tout le territoire, indique l’INSSPA en précisant que 13.173 opérations de contrôle ont été effectuées visant ​10.572 établissements du secteur alimentaire qui ont été inspectés.

Ces opérations ont abouti à la saisie et à la destruction de 402,124 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation, précise encore l’Instance en ajoutant que ​350 procès-verbaux ont été établis, ​744 avertissements écrits ont été adressés aux contrevenants et ​64 décisions de fermeture ont visé des établissements ne respectant pas les normes d’hygiène, notamment des boulangeries, des épiceries, des pâtisseries et des points de vente de volailles et de viandes.

​Les saisies ont principalement concerné les fruits et légumes transformés (51,5 %), les fruits secs (10,1 %), les produits frais (10 %), ainsi que les produits de la mer (4,6 %) et les produits laitiers (4,9 %).

​Les motifs de ces saisies illustrent des manquements graves aux règles sanitaires avec 40,3 % de dépassement des dates limites de consommation 23,4 % d’altération des produits (moisissures, odeurs suspectes, détérioration des propriétés organoleptiques) et 22,4 % de produits infestés (insectes ou traces de rongeurs).

Dans son communiqué, l’INSSPA a réitéré son engagement à veiller à la sécurité sanitaire des aliments consommés par les citoyens, tout en appelant les commerçants au strict respect des normes en vigueur pour garantir la santé publique.

Y. N.

Ph. d’archibves