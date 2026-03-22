Ligue des champions d’Afrique | L’Espérance est de retour

Curieux match, hier soir, samedi 21 mars 2026, au stade du Caire, qui a vu l’Espérance de Tunis plier dangereusement, en première mi-temps, face aux assauts répétés d’Al Ahly d’Egypte, avant de reprendre du poil de la bête, en seconde période, et terrasser l’ogre cairote en lui infligeant 3 buts et en terminant sur le score de 2-3 (4-2 sur les rencontres aller et retour).

Latif Belhedi

Curieux match, en effet, car les Egyptiens l’ont démarré sur les chapeaux de roue, inscrivant un but libérateur dès la 10e minutes par l’inévitable Mahmoud Trezeguet et en créant pas moins de 3 ou 4 occasions nettes annihilées par le brave Bechir Ben Saïd, dans un grand jour, et qui fut indiscutablement l’homme du match.

Avec un retard d’un seul but, cette première mi-temps s’est terminée avec le moindre dégât pour les protégés de Patrice Beaumelle, curieusement timorés et regroupés en défense, se laissant outrageusement dominer par des Cairotes à la fois entreprenants et fins techniciens.

La seconde mi-temps a commencé avec la même configuration avant que les Espérantistes ne se réorganisent pour faire monter le bloc et presser haut la défense adversaire. Et c’est là où le match a basculé : la défense d’Al Ahly, qui a montré beaucoup de fébrilité, n’a pas tardé à commettre des fautes que les Danho, Boualia, Tka et Sasse n’ont pas manqué d’exploiter.

Les Egyptiens, qui ont fourni d’énormes efforts en première mi-temps, ont vu leur condition physique baisser au fil des minutes et les changements effectués par leur coach danois n’ont pas réussi à inverser la tendance et à faire redémarrer une machine en baisse de régime.

A l’image du capitaine Mohamed Amine Ben Hamida, l’Espérance a plié devant Al Ahly avant de terrasser le club cairote.

Finalement, l’Espérance de Tunis a, méritoirement, validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF, en concrétisant sa supériorité à la 68e minute grâce à Florian Danho avant de doubler la mise, sur penalty indiscutable, obtenu par Houssem Tka et transformé par Mohamed Amine Tougaï (79e) et un heading dans la lucarne de Mostafa Shobeir, imparablement exécuté par Hamza Jelassi sur un corner dans le temps additionnel.

C’est la première fois de l’histoire des deux clubs que l’Espérance bat Al Ahly dans son fief du Caire et c’est aussi la première victoire des Espérantistes contre les Ahlaouis depuis six ans. Il était temps !

Les Sang et Or, qui ont terminé la rencontre en apothéose sous les acclamations de leurs supporters rassemblés hors de l’enceinte du stade (le match se déroulant à huis clos), affronteront en demi-finale le vainqueur de l’opposition entre Mamelodi Sundowns et le Stade malien. Avec la victoire du Caire, ils mettent fin à une longue période d’incertitude et lancent un défi aux autres grands d’Afrique : l’ogre Sang et or est sorti de sa tanière et retrouve toute son appétit.