La Maison russe de Tunis ouvre l’exposition «Voyage de Lumière»

« Un carnaval de couleurs et de lumière, une véritable déclaration d’amour à la Tunisie. » C’est en ces termes vibrants que le collectionneur italien Carlo Peloso a décrit l’œuvre magistrale de Makhach Magomedov.

Bientôt, le public tunisien pourra, lui aussi, plonger dans cet univers solaire lors d’une exposition événement « Voyage de Lumière , prévue le 2 avril 2026 à 18h à la Maison Russe de Tunis.

L’artiste est arrivé en Tunisie il y a plus de trente ans et depuis, il peint cette lumière, ces rues, ce pays. Ses œuvres se trouvent dans des collections privées du monde entier, mais c’est ici, sous la lumière tunisienne elle-même, qu’il fait bon les regarder.

L’entrée est libre sur inscription, via le lien dédié.