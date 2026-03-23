Psychotropes et munitions saisis à Gafsa

Une opération menée ce lundi 23 mars 2026 par la brigade de recherches et d’investigations de la garde nationale d’El Ksar (gouvernorat de Gafsa) a permis de démanteler un réseau de trafic de drogue.

Dans le cadre de cette opération, une descente effectuée dans une maison située dans la délégation d’El Mdhilla a permis aux unités de la Garde nationale de saisir 1 200 comprimés de stupéfiants, indique une source sécuritaire citée par l’agence TAP, ajoutant qu’une quantité de cartouches de chasse a également été saisie.

Selon la même source, un individu a été interpellé sur les lieux. Ce dernier était déjà recherché par les autorités pour une affaire de contrebande et de trafic de drogue.

Le ministère public près le tribunal de première instance de Gafsa a ordonné la mise en détention du suspect et la poursuite de l’enquête.

Y. N.

Ph. Agence Tap