Tunisie | Un faussaire de billets de banque condamné à 15 ans de prison

La Chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a condamné un jeune homme à 15 ans de prison pour contrefaçon de billets de banque et leur mise en circulation dans des commerces, ainsi que pour utilisation frauduleuse de faux billets pour des achats en ligne, conformément à l’article 185 du Code pénal.

L’enquête a débuté après le dépôt d’une plainte par un étudiant étranger auprès du District de sécurité du quartier d’El Khadra. Il affirmait avoir été escroqué au moyen de faux billets d’un montant total de 2 800 dinars tunisiens, supposé être celui de la vente sur internet d’un téléphone portable.

L’accusé a été arrêté et une machine à imprimer ainsi que des billets contrefaits ont été saisis lors de la perquisition à son domicile. Interrogé, il a avoué avoir imprimé des billets de 20 et 50 dinars tunisiens pour un montant total de 3 000 dinars, rapporte Mosaïque.

I. B.