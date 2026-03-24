Meurtre de Youssef Ben Haha | Mandat de dépôt contre le tueur

Un mandat de dépôt a été émis à l’encontre du meurtrier de l’ancien diplomate Youssef Ben Haha, assassiné à son domicile situé dans le quartier d’El Menzah 1.

Le suspect, âgé d’une vingtaine d’années, travaillait sur un chantier de construction situé à proximité de la demeure de la victime, âgée de 81 ans. Mercredi dernier, l’individu aurait planifié un cambriolage qui a tragiquement viré au meurtre.

Selon les premiers éléments, le cambrioleur a d’abord coupé l’alimentation électrique du domicile. Lorsque Youssef Ben Haha est sorti pour vérifier l’origine de la panne, il a été violemment assommé à l’aide d’une barre de fer, ce qui a entraîné sa mort immédiate. L’agresseur s’est ensuite introduit dans la maison, où il s’en est également pris à l’épouse du défunt.

Après avoir dérobé plusieurs objets de valeur, l’auteur des faits a pris la fuite avant d’être interpellé le jour même, à proximité de son propre domicile.

Y. N.