Métro de Tunis | Vandalisme, plaintes et arrestations

Dans un communiqué publié ce mardi 24 mars 2026, la société de transport de Tunis (Transtu) a annoncé avoir enregistré deux nouvelles agressions contre son parc..

La Transtu déplore la répétition d’actes de vandalisme qui nuisent à la continuité du service public, en précisant qu’au niveau de la ligne 5 ,un groupe de jeunes a pris d’assaut la cabine de conduite d’un métro en provenance d’El Intilaka. Un courageux passager a tenté de s’interposer, mais les agresseurs ont utilisé du gaz lacrymogène avant de tenter un vol à l’arraché.

Face à la réaction des autres passagers, les jeunes sont sortis avant de caillasser le métro, précise la même source, en ajoutant que le passager a été blessé à l’épaule et que de nombreuses vitres ont été brisées. Deux suspects ont été interpellés et l’enquête se poursuit.

D’autre part, ce même jour et sur la ligne 6 une rame était immobilisée pour une panne technique et des mineurs s’en sont pris au matériel, brisant le vitrage d’une porte. Trois individus ont été rapidement appréhendés par les forces de l’ordre.

Face à cette montée de l’incivisme et de la délinquance, la direction de la société a réitéré sa position : zéro tolérance. La compagnie a confirmé l’ouverture de procédures judiciaires systématiques contre les auteurs de ces actes.

Y. N.