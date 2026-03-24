Report du procès de l’homme d’affaires Maher Chaabane

Le procès de l’homme d’affaires Maher Chaabane, lié à une affaire de soupçons de corruption, a été reporté à une date ultérieure.

C’est ce qu’indique une source citée, ce mardi 24 mars 2026, par Mosaïque FM, en ajoutant que la Chambre criminelle spécialisée dans l’examen des affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a par ailleurs rejeté la demande de libération de Maher Chaabane.

Pour rappel, l’homme d’affaires a fait l’objet d’un mandat de dépôt émis par le juge d’instruction près le Pôle judiciaire économique et financier, pour corruption et blanchiment d’argent.

Y. N.