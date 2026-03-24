Huit suspects ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête sur l’incendie d’une voiture de train à Kalaâ Sghira, dans le gouvernorat de Sousse, a indiqué mardi du train incendié après un accident mortel à Kalaâ Seghira.

Le Colonel-major Houssemeddine Jebabli, porte-parole de la Direction générale de la Garde nationale (DGGN), a annoncé qu’il y a du nouveau dans l’affaire du train incendié après un accident mortel à Kalaâ Seghira.

Dans une déclaration ce mardi 24 mars 2026 à l’Agence Tap, le Colonel-major Jebabli a indiqué que l’enquête a permis d’identifier et d’arrêter les suspects.

Pour rappel cet accident, s’est produit jeudi dernier entre les gares de Kalaâ Seghira et Sousse et le décès de l’homme fauché par le train, a provoqué une escalade de violence et des individus ont notamment mis le feu à une partie du train.

Y. N.